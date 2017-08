Cerar za STA: Vlada bo delala do konca mandata

pogovarjali sta se Barbara Štrukelj in Mojca Zorko

Ljubljana, 24. avgusta - Premier Miro Cerar je odločen, da bo vlada delala do konca mandata. "Ne pristajam na to, da bi moralo biti predvolilno leto namenjeno le volitvam, to sem jasno povedal tudi koalicijskima partnericama," je dejal v pogovoru za STA. Ključni so premiki v zdravstvu, drugi tir in nove investicije v državi, ki jo želi SMC voditi vsaj še en mandat.