V Švici po zemeljskem plazu pogrešajo osem ljudi

Lugano, 24. avgusta - Po zemeljskem plazu v švicarskih Alpah pogrešajo osem oseb, med katerimi so nemški, avstrijski in švicarski državljani. Plaz je v sredo zasul vas Bondo, iz katere so pred tem evakuirali prebivalce, je sporočila policija. V iskalni akciji sodeluje tudi helikopter švicarske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.