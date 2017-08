V UGM Studiu lutke, risbe in avtomati Silvana Omerzuja

Maribor, 25. avgusta - Umetnostna galerija Maribor (UGM) v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor in gledališčem Konj predstavlja dela enega najpomembnejših slovenskih lutkarjev Silvana Omerzuja. Na razstavi v UGM Studiu, ki jo bodo odprli danes zvečer, bodo na ogled lutke, risbe in avtomati, ki so nastali za različne predstave ali razstavišča v zadnjih letih.