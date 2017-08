Primorske novice: Ministrstvo in izvajalec dosegla dogovor o nadaljevanju del v Centru Obala

Koper/Debeli rtič, 24. avgusta - Predstavniki ministrstva za delo in podjetja Dema Plus so se na sredinem sestanku dogovorili, da bo gradbinec nadaljeval z deli na Centru Obala za osebe s posebnimi potrebami na Debelem rtiču, poročajo Primorske novice. Center naj bi tako skupaj z uporabnim dovoljenjem predali čez šest mesecev.