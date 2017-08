Ameriško sanjsko moštvo, Shaq in Kukoć med novimi člani košarkarskega hrama

Ženeva, 23. avgusta - Prvo ameriško sanjsko moštvo, Shaquille O'Neal in Toni Kukoć so med novimi člani hrama slavnih Mednarodne košarkarske zveze (Fibe), pridružil pa se jim je tudi legendarni srbski trener Dušan Ivković, je sporočila Fiba. Uradna slovesnost in inavguracija bo 30. septembra na sedežu Fibe v švicarskem Miesu, kraju med Ženevo in Nyonom.