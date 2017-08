V akciji Za srce Afrike že 12. leto zbiranje sredstev za šolske in zdravstvene projekte

Ljubljana, 23. avgusta - Slovenska Karitas je sredi avgusta že 12. leto začela enomesečno akcijo Za srce Afrike, sredstva zbirajo za projekte na področju zdravstva, šolstva, oskrbe z vodo in hrano v osrednjem delu kontinenta. Obenem nadaljujejo z akcijo Z delom do dostojnega življenja, z njo omogočajo plačilo za delo staršem iz revnih družin v Afriki, Albaniji in Šrilanki.