Izhodišča zakona o raziskovalni dejavnosti v javni razpravi predvidoma jeseni

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je oblikovalo delovno skupino, ki bo poskušala uskladiti izhodišča za nov zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Javno razpravo načrtujejo za jesen in verjamejo, da bo sprejet še v tem mandatu, je razvidno iz odgovora ministrstva na poslansko vprašanje poslanca SDS Tomaža Lisca.