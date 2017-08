V Ljubljani začeli snemati mladinsko komedijo Gajin svet

Ljubljana, 23. avgusta - V Ljubljani so te dni začeli snemati mladinsko romantično komedijo z elementi kriminalke Gajin svet. Film opozarja na težave, s katerimi se na eni strani srečujejo otroci, na drugi pa njihovi starši, in obravnava zagate, ki so del vsakdana: ločitev staršev, odtujenost v družini in nevarnosti spleta. V kinih bo film februarja.