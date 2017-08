Slovenski mediji: Nebesa so vijol'čna, Mariborgazem, 12,7 milijonov evrov, ...

Ljubljana, 23. avgusta - Nebesa so vijol'čna, Štajerska se spet veseli, Maribor je navalil v ligo prvakov, Strel za 12,7 milijonov evrov, Liga prvakov je spet doma v Mariboru, Čaroben večer v Ljudskem vrtu, Vsi dihamo kot eno, so nekateri od naslov oziroma poudarkov v tiskanih in digitalnih medijih po preboju nogometašev Maribora v ligo prvakov.