Srebotnikova izpadla v New Havnu

New Haven, 22. avgusta - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je hitro končala nastope na teniškem turnirju WTA v New Havnu z nagradnim skladom 710.900 dolarjev v konkurenci dvojic. Srebotnikova je skupaj z Američanko Abigail Spears morala priznati premoč Avstralkama Ashleigh Barty in Casey Dellacqua, ki sta slavili s 7:6 (4) in 6:2.