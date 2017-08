Jakupovičeva izgubila uvodni dvoboj kvalifikacij

New York, 22. avgusta - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je izgubila uvodni dvoboj kvalifikacij za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku in tako ne bo nastopila med posameznicami na zadnjem grand slamu sezone. Jakupovičevo, 216. igralko sveta, je s 6:2 in 6:4 ugnala 401. igralka na lestvici WTA, Američanka Victoria Duval, s 6:2 in 6:4.