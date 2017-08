New York, 22. avgusta - Slovenska teniška igralka Polona Hercog je uspešno začela kvalifikacije za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku oziroma zadnji grand slam v sezoni. Hercogova, 193. na lestvici WTA, je z 2:6, 7:5 in 6:3 ugnala 124. igralko sveta, Čehinjo Barboro Krejčikovo.