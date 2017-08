Macron v Avstriji začenja evropsko turnejo

Salzburg, 23. avgusta - Francoski predsednik Emmanuel Macron bo danes v Avstriji začel evropsko turnejo. V Salzburgu se bo srečal z avstrijskim kanclerjem Christianom Kernom ter premierjema Češke in Slovaške Bohuslavom Sobotko in Robertom Ficom, nato pa bo odpotoval še v Romunijo in Bolgarijo. Govorili naj bi predvsem o migrantskih oz. začasnih delavcih.