Svetovna premiera Cvitkovičeve Družinice bo v Montrealu

Ljubljana, 22. avgusta - Na 41. mednarodnem filmskem festivalu v Montrealu bo v tekmovalnem programu svetovno premiero doživel celovečerni film Družinica režiserja in scenarista Jana Cvitkoviča. Festival A kategorije, ki vzpodbuja kulturno raznolikost in razumevanje med narodi, bo potekal od 24. avgusta do 4. septembra.