Slovenija po številu obiskanosti kulturnih prireditev v samem vrhu

Luxembourg, 22. avgusta - Po obiskanosti kulturnih prireditev, kot so koncerti ali gledališke in baletne predstave, je Slovenija v samem vrhu med 28 državami EU, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. Za leto 2015 je 27,7 odstotka prebivalcev Slovenije trdilo, da se je tovrstnih prireditev udeležilo najmanj štirikrat. Sledijo Luksemburg, Finska in Avstrija.