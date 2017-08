Tecos za trajnostno rabo odpadnih surovin citrusov

Celje, 26. avgusta - Razvojni center orodjarstva Slovenije Tecos od letošnjega julija sodeluje pri razvijanju okoljske inovacije, usmerjene k trajnostni rabi odpadnih surovin citrusov. Skupaj s partnerji iz Belgije, Francije in Španije bodo v okviru projekta Citruspack ponudili embalažo za sokove in kozmetične izdelke iz ekoloških materialov, so sporočili iz Tecosa.