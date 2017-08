Newyorške borze mešano

New York, 21. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje na Wall streetu zaključile mešano. Današnje trgovanje je potekalo brez večjih skokov in padcev, saj so vsi indeksi ob zaprtju borze ostali blizu izhodišč. Medtem ko sta Indeks Dow Jones in indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500 ob zaprtju beležila minimalne dobičke, je Nasdaq zaključil pod gladino.