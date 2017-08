Ameriška raziskava ugotavlja povezavo med finančno odgovornostjo in možnostjo romantične zveze

New York, 22. avgusta - Izdajatelj kreditnih kartic Discover in Match Media, ki je starševsko podjetje aplikacije za zmenke Tinder, ugotavljata, da je finančna odgovornost najpomembnejši kriterij pri izbiri partnerja za resno zvezo. Finančno odgovornost je na prvo mesto postavilo 69 odstotkov od 2000 udeležencev ankete, od tega 77 odstotkov žensk in 61 odstotkov moških.