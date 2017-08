Bayern kot odgovor na vrtoglave prestope odprl nogometno akademijo

München, 21. avgusta - Čeprav se zdi, da je nemški nogometni prvak Bayern v divjem vrtincu zapravljanja za zvezdnike, ki je zajel skoraj vso Evropo in svet, nekoliko zaostal, pa so Bavarci na nekaterih področjih še vedno prav na vrhu. Danes so odprli svojo novo nogometno akademijo, v kateri bodo v prihodnje skrbeli za razvoj podmladka.