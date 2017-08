McDonalds bo v Indiji zaprl več kot polovico restavracij

New Delhi, 21. avgusta - Ameriška veriga s hitro prehrano McDonalds je sporočila, da bo zaradi prekinitve franšizne pogodbe z indijskim partnerjem v 15 dneh zaprla vseh 169 restavracij na severu in vzhodu Indije. Kot so pojasnili v družbi, so bili v to prisiljeni zaradi partnerjevega nespoštovanja pogodbenih določil.