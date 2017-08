Ljubljana, 21. avgusta - Nogometaši Mure so dosegli tretjo zmago in zasedli prvo mesto v 2. SNL. Po treh krogih imata 100-odstotni izkupiček tudi Drava Ptuj in AŠK Bravo. Za izbrance Anteja Šimundže je edini gol na današnji tekmi v Ljubljani dosegel Amadej Maroša v 63. minuti.