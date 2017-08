Ameriška tajna služba se sooča s pomanjkanjem denarja za plače

Washington, 21. avgusta - Direktor ameriške tajne službe Randolph Alles je za časopis USA Today priznal, da je proračun agencije, ki skrbi za varnost predsednika ZDA in njegove družine, izčrpan. Stroški varovanja predsednika Donalda Trumpa in družine so zaradi nekaterih posebnosti namreč veliko višji, kot so bili pri prejšnjih predsednikih.