Iron Maiden odslej še v stripu

New York, 22. avgusta - Zasedba Iron Maiden je ena tistih, ki se znajo dobro tržiti tudi zunaj glasbenih voda. Lani so si omislili osebno letalo, s katerim so se podali na turnejo, po njih je že poimenovana videoigra, kmalu pa bo z njihovim imenom v sodelovanju z založbo Heavy Metal Publishing izšel tudi strip, poroča britanski BBC.