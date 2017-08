Bundesbank: Nemško gospodarstvo še naprej z zagonom

Berlin, 21. avgusta - Zelo dobro razpoloženje nemških podjetij in potrošnikov ter statistika industrijskih naročil kažejo na to, da bo imelo nemško gospodarstvo tudi v tretjem četrtletju zagon, v mesečnem poročilu ugotavlja centralna banka Bundesbank. Ugodni gospodarski podatki so voda na mlin nemške kanclerke Angele Merkel, ki se poteguje na nov štiriletni mandat.