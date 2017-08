Prva dama Francije dobila uradno vlogo

Pariz, 21. avgusta - Brigitte Macron, ženi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, so določili uradno vlogo, med področji delovanja pa sta tudi boj zoper podnebne spremembe in nasilje nad ženskami in otroki, so danes sporočili iz Elizejske palače. Za izvrševanje nalog sicer ne bo prejemala plačila, poročajo tuje tiskovne agencije.