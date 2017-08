V Atriju ZRC razstava in film o požganih vaseh med drugo svetovno vojno

Ljubljana, 22. avgusta - V Atriju ZRC bodo drevi odprli fotografsko razstavo Vžgano v spominih o požganih vaseh med 2. svetovno vojno z večnarodnostnega območja med današnjo Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Skupaj z dokumentarnim filmom Nadje Velušček in Anje Medved, ki bo prav tako prikazan, dokumentira pričevanja ljudi, ki so občutili pritiske fašizma in nacizma.