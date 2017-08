Zavod Up ob petletnici delovanja širi pomoč ljudem pri upravnih zagatah

Radovljica, 21. avgusta - Zavod za upravno poslovanje Up že pet let pomaga ljudem pri urejanju upravnih zadev. V nepridobitni nevladni organizaciji ob praznovanju petletnice širijo program brezplačnega upravnega svetovanja. Opažajo namreč, da se pogosto pojavljajo nejasnosti in težave ter tudi kršitve pravic v upravnih postopkih.