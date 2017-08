Mariborski policisti preiskujejo smrt ene osebe v okolici Lenarta

Lenart, 21. avgusta - Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor preiskujejo smrt ene osebe v okolici Lenarta, o čemer so bili obveščeni v nedeljo zvečer. Policisti še ugotavljajo, ali je 57-letni moški, ki je bil poškodovan z ostrim predmetom, umrl nasilne smrti, so danes sporočili s PU Maribor.