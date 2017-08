Neven Korda z instalacijo Spomini na izgnanstvo o lepem v človeku

Ljubljana, 21. avgusta - V Galeriji Alkatraz na Metelkovi bodo nocoj odprli razstavo Nevena Korde Spomini na izgnanstvo. Instalacija raziskuje lepo v izražanju čustvenih, poetičnih stališč sodobnega človeka. Orodje za to je intermedijski krogotok videa in drugih signalov, ki ustvarjajo izdelek v realnem času, to je izdelek, ki ga ni, ko so aparati ugasnjeni.