Hitra cesta med Ajdovščino in Selom ponovno odprta

Ajdovščina, 21. avgusta - Na hitri cesti Nova Gorica-Razdrto so okoli 9. ure odstranili posledice prometne nesreče med Ajdovščino in Selom proti Italiji. V nesreči, ki se je zgodila okoli 8. ure, sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo. Pri tem se je ena oseba v osebnem vozilu poškodovala.