Kmetje lani porabili okoli 129.000 ton mineralnih gnojil

Ljubljana, 26. avgusta - Kmetijski pridelovalci v Sloveniji so lani imeli na razpolago ali so porabili za gnojenje kmetijskih površin okoli 129.000 ton mineralnih gnojil, kar je za pet odstotkov manj kot v letu prej, ocenjuje državni statistični urad. Gnojila so vsebovala 47.614 ton glavnih rastlinskih hranil ali za 3,4 odstotka manj kot leta 2015.