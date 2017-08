BiH in Hrvaška vse bližje arbitraži o termoelektrarni Gacko

Zagreb, 21. avgusta - BiH ne bo sprejela predloga Hrvaškega elektrogospodarstva (Hep) o izplačilu 100 milijonov evrov za hrvaške naložbe v termoelektrarno Gacko v BiH v začetku 80. let prejšnjega stoletja, poročajo mediji v BiH in na Hrvaškem. Ocenjujejo, da je spor podoben tistemu med Slovenijo in BiH glede termoelektrarne Ugljevik in pričakujejo arbitražo.