Cene industrijskih proizvodov julija navzgor

Ljubljana, 21. avgusta - Cene industrijskih proizvodov v Sloveniji so se v juliju na mesečni ravni zvišale za 0,1 odstotka. Zvišale so se tako cene proizvodov za prodajo na domačem trgu kakor tudi cene izvoznih proizvodov, in sicer prve za 0,2, druge pa za 0,1 odstotka. Cene so porasle tudi na letni ravni, kažejo danes objavljeni podatki državnega statističnega urada.