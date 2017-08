Kolesarji v nedeljo spet iz Zagreba v Slovenijo

Novo mesto, 21. avgusta - KK Adria Mobil in BK Zagreb v nedeljo organizirata jubilejno 10. dirko Hrvaška - Slovenija. Prva dirka je bila organizirana 2008, do leta 2014 pa je potekala od Ljubljane do Zagreba ali od Zagreba do Ljubljane. Slovenci so se na dozdajšnjih devetih dirkah veselili kar sedmih zmag. Letos bo nastopilo 19 ekip iz 18 držav.