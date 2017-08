Ameriška vojaška ladja blizu Singapurja trčila s tankerjem

Washington, 21. avgusta - Ameriški vojaški rušilec John S. McCain je zgodaj zjutraj vzhodno od Singapurja trčil s tankerjem, pri čemer se je poškodovalo pet ameriških mornarjev, deset pa jih pogrešajo. Na območju poteka obsežno iskanje in reševanje, pri čemer sodelujejo plovila in letala iz ZDA, Singapurja in Malezije.