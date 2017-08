V Mariboru v torek za imetnike nogometnih vstopnic brezplačni avtobusni prevoz

Maribor, 21. avgusta - V torek, 22. avgusta, ko nogometaši Maribora v odločilni tekmi za preboj v ligo prvakov gostijo izraelski Hapoel Beer Sheva, bodo od 18. ure dalje za imetnike vstopnic za tekmo brezplačni vsi avtobusi mestnega prometa. Zvečer bo vozni čas krožnih linij 1 in 2 podaljšan do 1. ure, so sporočili iz Mestne občine Maribor.