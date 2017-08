Vreme: Sončno, ponekod občasno zmerno oblačno

Ljubljana, 21. avgusta - Danes bo dokaj sončno, ponekod občasno zmerno oblačno. Del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod pa severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.