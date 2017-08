Singapur, 21. avgusta - Cene nafte so se v današnjem jutranjem trgovanju obdržale na ravni, ki so jo dosegle v petek, in se doslej le malo spremenile. Cene so podprli podatki o proizvodnih vrtinah v ZDA, katerih število se je drugič v tem mesecu znižalo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.