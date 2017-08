Umrl je ameriški situacijski komik Jerry Lewis

Ljubljana, 20. avgusta - V 92. letu starosti je danes umrl ameriški situacijski komik in zabavljač Jerry Lewis, eden najpopularnejših komikov v petdesetih in šestdesetih letih, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Lewis je v svetu komedije veljal za genija. Velik uspeh je kot igralec, scenarist in režiser dosegel s komedijo Čarobni napoj doktor Jerryja leta 1963.