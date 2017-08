Večer: Kdo uči sovražiti (21. 8.)

Maribor, 20. avgusta - So stvari, ki se ne preštevajo, seštevajo in ne primerjajo. Na koncu tudi človeško dostojanstvo prenese le določeno mero tekmovalnosti. Kaj pove število mrtvih in število smrtonosnih napadov teroristov po letih? Da je sedaj terorističnih napadov v zahodni Evropi manj kot v sedemdesetih in osemdesetih letih, se v Večeru sprašuje Kristina Božič.