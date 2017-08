Ljubljana, 20. avgusta - V današnjih tekmah 2. SNL so nogometaši Rolteka Doba dosegli prvo zmago v sezoni, potem ko so s 4:1 premagali Brežičane. V gosteh so bili uspešni tudi igralci Jadrana Dekanov, ki so z 2:0 ugnali Brda in se prebili na tretje mesto na lestvici.