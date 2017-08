Lupo/Nicolai in Glenzke/Grossner zlati na EP v odbojki na mivki

Riga, 20. avgusta - Italijana Paolo Nicolai in Daniele Lupo sta si v latvijski Jurmali po letih 2014 in 2016 priigrala še tretji naslov evropskega prvaka v odbojki na mivki. Branilca naslova in olimpijska podprvaka iz Ria de Janeira leta 2016 sta v finalu z 2:0 (16, 21) ugnala domačina Aleksandrsa Samoilovsa in Janisa Smedinsa.