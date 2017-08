Umetniki bodo na lendavskem gradu do 5. septembra odlivali v bron

Lendava, 20. avgusta - Galerija-Muzej Lendava na lendavskem gradu pripravlja že 45. mednarodno likovno kolonijo Lendava - odlivanje v bron, ki bo potekala od danes do 5. septembra. Lendavčani so na kolonijo posebej ponosni, saj kontinuirano poteka že od leta 1973 in je ena prvih likovnih kolonij v Sloveniji, do danes pa se je na njej zvrstilo okoli dvesto ustvarjalcev.