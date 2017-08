Gezim Morina s Kosovom v kvalifikacije za svetovno prvenstvo

Priština, 20. avgusta - Kosovski košarkar Gezim Morina, ki igra za slovenski klub Primorska, se je uvrstil v kvalifikacije za svetovno košarkarsko prvenstvo, ki bo leta 2019 na Kitajskem. Za Kosovo je to prvo napredovanje v kvalifikacije in to manj kot leto dni po tem, ko je reprezentanca v Sloveniji odigrala prvo uradno tekmo.