Slovenci v Bahrain Meridi dobili novega sotekmovalca

Manama, 20. avgusta - Bahrajnsko kolesarsko ekipo, ki jo vodi Brent Copeland, je okrepil nov kolesar. V moštvu so med drugim tudi Slovenci Grega Bole, Borut Božič, Domen Novak, David Per, Luka Pibernik in Jani Brajkovič, ki so zdaj dobili novega sotekmovalca. Ekipi Bahrain Merida se je pridružil še Avstrijec Hermann Pernsteiner, 27-letni nekdanji gorski kolesar.