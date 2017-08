Slovenske smučarke še dva tedna v Argentini

Buenos Aires, 20. avgusta - Na skrajnem jugu Amerik potekajo tudi treningi dela ženske smučarske ekipe za svetovni pokal in ene članice ekipe za evropski pokal. Pod vodstvom Denisa Šteharnika, odgovornega trenerja za tehnične in hitre discipline za svetovni pokal, se v argentinski Ushuaii na novo sezono pripravljajo Ana Bucik, Tina Robnik, Meta Hrovat in Desiree Ajlec.