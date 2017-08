Špansko - romunski finale na ženskem turnirju v Cinncinatiju

Cincinnati, 20. avgusta - V finalu ženskega dela turnirja v Cinncinatiju z nagradnim skladom 2,53 milijona dolarjev se bosta pomerili Španka Garbine Muguruza in Romunka Simona Halep. Muguruza je v polfinalu s 6:3 in 6:2 ugnala prvopostavljeno Čehinjo Karolino Pliškovo s 6:3 in 6:2, drugopostavljena Halepova pa je bila s 6:2 in 6:1 boljša od Američanke Sloane Stephens.