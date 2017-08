Dimitrov in Kyrgios za zmago v Cinncinatiju

Cincinnati, 20. avgusta - Bolgar Grigor Dimitrov in Avstralec Nick Kyrgios se bosta udarila za teniško zmago na turnirju ATP v ameriškem Cinncinatiju. Dimitrov je v polfinalu 5,245 milijona dolarjev vrednega tekmovanja s 7:6 (4) in 7:6 (10) premagal Američana Johna Isnerja, Kyrgios pa je bil s prav tako 7:6 (3) in 7:6 (4) boljši od Španca Davida Ferrerja.