Na spominski slovesnosti v Zgornjih Kosezah pri Moravčah poudarili pomen NOB

Moravče, 19. avgusta - V Zgornjih Kosezah pri Moravčah je bila danes slovesnost ob spomeniku v spomin trem domačinom in neznanemu kurirju, izdanim in ustreljenim na javki leta 1943. Venec sta položila župan Moravč Martin Rebolj in državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak, ki je izpostavil pomen upora proti okupatorju.