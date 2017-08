Sirska vojska obkolila borce IS v osrednjem delu države

Bejrut, 18. avgusta - Sirske vladne sile so s podporo provladnih milic in ruskih vojnih letal osvojile nova ozemlja v osrednji sirski pokrajini Badia ter skoraj popolnoma obkolile tam nameščene borce skrajne skupine Islamska država (IS). Ekstremisti sicer skušajo pobegniti proti njihovemu vzhodnemu oporišču Deir Ezor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.